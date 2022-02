ESCAPE GAME TEMPS MORT Champ-le-Duc Champ-le-Duc Catégories d’évènement: Champ-le-Duc

Champ-le-Duc Vosges Champ-le-Duc 15 EUR Par groupe de 3 à 6 personnes, les participants sont enfermés dans une pièce et ont 1h pour s’échapper en résolvant un certain nombre d’énigmes. L’objectif de « Temps Mort » est de faire prendre conscience des impacts du changement climatique, et de mieux connaître la biodiversité des forêts. Synopsis : Vous n’avez plus de nouvelles de votre amie Margot, depuis quelques jours. Lors de votre dernière discussion elle vous avait expliqué qu’elle devait aller vider la maison de son grand père. Inquiets, vous vous rendez chez elle, mais tout est fermé, donc vous décidez de vous rendre à son bureau. Là, la secrétaire vous apprend qu’elle a posé un congé sans solde. Elle a également laissé un étrange message : « Si des personnes me cherchent, laissez les entrer dans mon bureau, il faut qu’ils comprennent par eux même… et refermez la porte… » Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. À partir de 10 ans. 15€ par groupe. +33 3 29 50 51 33 Office de Tourisme

