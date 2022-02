Escape game “Sur les traces de la Velue” Maison de l’Eau Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Escape game "Sur les traces de la Velue"

le samedi 21 mai à Maison de l'Eau

La Maison de l’Eau devient le théâtre d’une enquête mystérieuse. Partez à la recherche de l’objet perdu par la Velue, le monstre de la rivière qui vient de se réveiller ! Par équipe de 6 à 8 personnes, inscription obligatoire.

10€ ; – 12 ans : 5 €

Maison de l'Eau 51 rue de l'Estérel, 72100 Le Mans

2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T20:00:00;2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T22:00:00;2022-05-21T23:00:00 2022-05-21T23:59:00

