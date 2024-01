Escape game sur le thème du jardin Tiers lieu Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie, samedi 3 février 2024.

Escape game sur le thème du jardin Tiers lieu Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

journée pour échanger vos graines et semences, vos plants et tous vos bons plans pour un jardin généreux toute la saison.

Dans le cadre de la journée du Nouvel an du Potager organisée par Le Sonneur Tiers-Lieu en Périgord Vert le samedi 3 février, la Bibliothèque de St Pierre de Frugie accueille les enfants pour un escape game sur le thème du jardin.

Et si les livres cachaient un jardin ???

Vivre le jardin avec nos sens ??

Viens résoudre les énigmes proposées à partir de 10h et à 11h.

Inscription obligatoire car places limitées biblio.stpierredefrugie@gmail.com ou ☎️06.01.30.68.94 Voir moins .

Tiers lieu Le Sonneur Salle de la Mairie

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine biblio.stpierredefrugie@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03 12:00:00



L’événement Escape game sur le thème du jardin Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2024-01-25 par Isle-Auvézère