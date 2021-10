Longué-Jumelles Longué-Jumelles Longué-Jumelles, Maine-et-Loire ESCAPE GAME SPÉCIAL HALLOWEEN Longué-Jumelles Longué-Jumelles Catégories d’évènement: Longué-Jumelles

Maine-et-Loire

ESCAPE GAME SPÉCIAL HALLOWEEN Longué-Jumelles, 26 octobre 2021, Longué-Jumelles. ESCAPE GAME SPÉCIAL HALLOWEEN Longué-Jumelles

2021-10-26 – 2021-10-26

Longué-Jumelles Maine-et-Loire Longué-Jumelles Le Moulin Hydronef relance ses séances d’horreur avec de nouveaux Escape Game d’Halloween. Le but est simple : s’évader du moulin dans lequel on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes ! Mais vous ne serez pas seuls à l’intérieur… animation@ville-longuejumelles.fr +33 6 58 60 58 68 https://www.villedelonguejumelles.fr/ Longué-Jumelles

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Longué-Jumelles, Maine-et-Loire Autres Lieu Longué-Jumelles Adresse Ville Longué-Jumelles lieuville Longué-Jumelles