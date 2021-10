Escape game spécial Halloween : les potions maléfiques d’Aliénée Crochu Plouvien, 26 octobre 2021, Plouvien.

Escape game spécial Halloween : les potions maléfiques d’Aliénée Crochu 2021-10-26 13:00:00 – 2021-11-03 18:15:00 Moulin de Garena Lieu-dit Moulin de Garéna

Plouvien Finistère Plouvien

Les enfants aiment partir à l’aventure et résoudre des énigmes…. Laissez-vous tenter par un Escape game spécial enfants.

Si les enfants bloquent sur une énigme, pas de panique, le Maître du jeu est là pour les guider !

Mais attention, ils n’auront qu’une heure pour mener à bien leur mission !

Cette activité ludique mêle à la fois observation, logique et réflexion, et convient parfaitement aux enfants de 7 à 11 ans.

Au moins 1 adulte doit faire partie de l’équipe (maximum 5 personnes). Horaires : 13h / 14h45 / 16h30 / 18h15

https://www.lesenigmesducagibi.com/

