A l'occasion d'Halloween, le zoo organise un Escape Game avec son partenaire LU6D : les 30, 31 octobre et 1er novembre. Vous aurez 60 minutes pour empêcher l'extinction d'une espèce magique ! Ce jeu est à destination des adultes mais les enfants peuvent participer dès 10 ans. Il respecte un protocole strict correspondant aux mesures sanitaires en vigueur (distanciation, désinfection, port du masque, etc.). La réservation est obligatoire. Pour vous inscrire il faut être 4 personnes minimum, 10 personnes maximum. > 17 créneaux de 60 minutes de jeu disponibles entre 10h20 et 15h40, les 30, 31 octobre et 1er novembre. L'inscription se fait au 03 22 69 61 07, par message privé Facebook, ou par mail à l'adresse suivante : reservationszoo@amiens-metropole.com Les tarifs : 5€ en + du tarif d'entrée habituel. https://www.zoo-amiens.fr/preparer…/tarifs-billetterie

