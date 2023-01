Escape Game : Sherlock Holmes contre les assassins de Piccadilly Circus Dinan Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Escape Game : Sherlock Holmes contre les assassins de Piccadilly Circus Dinan, 22 janvier 2023, Dinan . Escape Game : Sherlock Holmes contre les assassins de Piccadilly Circus Bibliothèque, salle Mathurin-Monier Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque, salle Mathurin-Monier

2023-01-22 14:00:00 – 2023-01-22 16:00:00

Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque, salle Mathurin-Monier

Dinan

Côtes-d’Armor C’est la panique à Scotland Yard. Des assassins rodent autour de Piccadilly et les enquêtes piétinent… Heureusement, Sherlock Holmes et son fidèle acolyte, le Dr Watson, arrivent à la rescousse pour démasquer les coupables. Participez à leurs enquêtes, fouillez Londres à la recherche du moindre indice et, pour avancer, résolvez des problèmes réservés aux cerveaux les plus aguerris !

Salle Mathurin-Monier

A partir de 14 ans – Inscription recommandée bm@dinan.fr +33 2 96 39 04 65 Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque, salle Mathurin-Monier Dinan

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Côtes-d'Armor Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque, salle Mathurin-Monier Ville Dinan lieuville Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque, salle Mathurin-Monier Dinan Departement Côtes-d'Armor

Dinan Dinan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Escape Game : Sherlock Holmes contre les assassins de Piccadilly Circus Dinan 2023-01-22 was last modified: by Escape Game : Sherlock Holmes contre les assassins de Piccadilly Circus Dinan Dinan 22 janvier 2023 bibliothèque Côtes-d’Armor dinan salle Mathurin-Monier Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d'Armor

Dinan Côtes-d'Armor