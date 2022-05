Escape game Seniors Lugon-et-l’Île-du-Carnay, 17 juin 2022, Lugon-et-l'Île-du-Carnay.

Escape game Seniors salle des fêtes place Jean Moulin Lugon-et-l’Île-du-Carnay

2022-06-17 10:00:00 – 2022-06-17 11:30:00 salle des fêtes place Jean Moulin

Lugon-et-l’Île-du-Carnay Gironde Lugon-et-l’Île-du-Carnay

EUR L’Escape Game ou «jeu d’évasion», est un jeu de société grandeur nature.

Avec nous, vous êtes un agent secret à la retraite, mais votre directeur a besoin de vous…

Avec d’anciens collègues, vous disposez de 45 minutes pour résoudre une énigme.

Tous ensemble, vous allez voyager dans le temps, enquêter et découvrir les secrets d’un bon sommeil.

Préparez-vous à reprendre du service !

Cet atelier «Escape Game Seniors» est proposé par les caisses de retraite d’Aquitaine et les Associations Santé, Éducation, Prévention sur les Territoires (ASEPT).

Conçus de manière pédagogique ; ces ateliers sont animés par des professionnels. Une méthode interactive qui conjugue contenu scientifique, conseils pratiques et convivialité.

+33 5 57 99 79 39

ASEPT

salle des fêtes place Jean Moulin Lugon-et-l’Île-du-Carnay

dernière mise à jour : 2022-05-06 par