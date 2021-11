ESCAPE GAME : SECRET INTÉGRAAL Mayenne, 27 novembre 2021, Mayenne.

8 EUR Un escape game est un jeu d’évasion grandeur nature. Vous serez enfermés dans une salle du château et devrez trouver le moyen d’en sortir… Vous devrez fouiller la pièce, y trouver des indices

et résoudre des énigmes. C’est un jeu d’équipe. Vous aurez besoin de tous les membres de votre équipe pour réussir. Vous aurez 60 minutes, et pas une de plus…

Le scénario : Le seigneur Juhel, homme de confiance de Philippe Auguste, conserve en son château un bien inestimable. Celui qui le possède peut tenir entre ses mains le Royaume de France. Jean Sans Terre, roi d’Angleterre, est en route pour s’en emparer. L’attaque est imminente… Et le temps presse… C’est à vous que revient la délicate mission de protéger le précieux objet jusqu’ici

secrètement gardé dans le donjon du château de Mayenne…

Saurez-vous garder votre sang froid pour y parvenir ?

Groupe constitué entre 4 et 7 personnes. A partir de 8 ans.

Sur réservation.

contact@museeduchateaudemayenne.fr +33 2 43 00 17 17 http://www.museeduchateaudemayenne.fr/visite/animations/escape-game-secret-integraal/

