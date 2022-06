ESCAPE GAME « SAUVEZ SAINTE-BARBE » Liévin Liévin Catégorie d’évènement: Liévin

ESCAPE GAME « SAUVEZ SAINTE-BARBE » Liévin, 8 juin 2022, Liévin. ESCAPE GAME « SAUVEZ SAINTE-BARBE » Rue des Six Sillons Liévin

2022-06-08 – 2022-06-08

Rue des Six Sillons Liévin 62800 Liévin Pour ouvrir la porte qui sauvera Sainte Barbe, il faudra trouver plusieurs clefs et résoudre des énigmes qui vous mèneront aux quatre coins de l’église. Une véritable immersion pour une découverte originale et décalée du patrimoine de l’église Saint Amé. Envie de passer 1 heure de découverte entre amis ou en famille ? C’est l’Escape Game que la ville de Liévin et l’Office du Tourisme Lens-Liévin vous proposent de découvrir. La Sainte Barbe, patronne des mineurs, enfermée dans une tour par son père, a besoin de vous pour l’aider à s’évader. https://www.billetweb.fr/escape-game-sauvez-sainte-barbe Pour ouvrir la porte qui sauvera Sainte Barbe, il faudra trouver plusieurs clefs et résoudre des énigmes qui vous mèneront aux quatre coins de l’église. Une véritable immersion pour une découverte originale et décalée du patrimoine de l’église Saint Amé. Envie de passer 1 heure de découverte entre amis ou en famille ? C’est l’Escape Game que la ville de Liévin et l’Office du Tourisme Lens-Liévin vous proposent de découvrir. Rue des Six Sillons Liévin

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégorie d’évènement: Liévin Autres Lieu Liévin Adresse Rue des Six Sillons Ville Liévin lieuville Rue des Six Sillons Liévin

Liévin Liévin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lievin/

ESCAPE GAME « SAUVEZ SAINTE-BARBE » Liévin 2022-06-08 was last modified: by ESCAPE GAME « SAUVEZ SAINTE-BARBE » Liévin Liévin 8 juin 2022

Liévin