Landes

Escape Game : Sauvez la ville des eaux de l’Adour ! Grenade-sur-l’Adour, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Grenade-sur-l'Adour. Escape Game : Sauvez la ville des eaux de l’Adour ! 2021-07-05 – 2021-08-31

Grenade-sur-l’Adour Landes Grenade-sur-l’Adour 7 EUR Vous aimez les énigmes et les jeux d’évasions ? Aidez Sœur Capucine à éviter la crue de l’Adour en retrouvant le numéro de l’éclusier qu’elle a évidemment perdu …

Top chrono ! Vous disposez de 60 minutes pour contacter l’éclusier et éviter l’inondation. Sauverez-vous la ville des eaux de l’Adour à temps ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi matin à 9h30 et 11h

6 personnes par équipe max à partir de 6 ans.

Inscription obligatoire. OT PG dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT Grenade

Détails Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Grenade-sur-l'Adour Adresse Ville Grenade-sur-l'Adour lieuville 43.77243#-0.43015