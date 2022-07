Escape Game « Sauvez la mare ! » Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Pont-Sainte-Maxence

Escape Game « Sauvez la mare ! » Pont-Sainte-Maxence, 24 septembre 2022, Pont-Sainte-Maxence. Escape Game « Sauvez la mare ! »

Route du Grand Maître Pont-Sainte-Maxence Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

2022-09-24 14:30:00 – 2022-09-24 17:00:00 Pont-Sainte-Maxence

Oise Pont-Sainte-Maxence Inscription obligatoire

6-7 personnes maximum par session. A partir de 12 ans (accompagné des parents). Une mare forestière doit être détruite. Un naturaliste du CPIE des Pays de l’Oise est envoyé sur place pour l’étudier et trouver un moyen de la protéger. Malheureusement, il est appelé à un congrès mondial sur les zones humides et doit interrompre ses recherches. Il vous confie donc cette responsabilité à vous, ses étudiants. A vous de trouver un moyen de sauver la mare avant le début des travaux ! Il vous reste 1h ! Inscription obligatoire

Pont-Sainte-Maxence

