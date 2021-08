Hameau Gruchy Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy, Manche Escape game : retrouvez le carnet caché de Jean-François Millet Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy Catégories d’évènement: Hameau Gruchy

Maison natale Jean-François Millet, le samedi 18 septembre à 20:00

ANIMATION INSOLITE ET LUDIQUE : ESCAPE GAME Recherchez les indices en faisant appel à la logique, à la réflexion, à la communication et au travail d’équipe pour récupérer le carnet caché de JF Millet. Animé par Escape Yourself Cherbourg.

Plusieurs sessions, 3€, gratuit <18 ans. Soirée Escape Game au musée.

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:00:00

