Escape game « Recherche à risque »

Vous êtes des survivants reclus dans la bibliothèque suite à la contamination de l’air extérieur. Vous découvrez les affaires d’une scientifique qui semblait sur le point de trouver un remède… Saurez-vous décrypter et récupérer tout son travail avant l’évacuation en urgence de la ville ? Un jeu d’enquête collaboratif qui se déroule dans un temps imparti. Les 6 joueurs du groupe devront faire preuve d’esprit d’équipe, de logique et de réactivité ! Tout public à partir de 13 ans. Sur inscription.

