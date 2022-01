Escape game « Qui a tué la bibliothécaire ? » Pipriac, 8 février 2022, Pipriac.

Escape game « Qui a tué la bibliothécaire ? » Médiathèque 2 Place de la Libération Pipriac

2022-02-08 – 2022-02-08 Médiathèque 2 Place de la Libération

Pipriac Ille-et-Vilaine Pipriac

Un escape game est un jeu coopératif pour résoudre des énigmes. Viens enquêter et remonter la piste numérique laissée par le coupable !

2 séances au choix à chaque fois: 14h et 15h30 (durée 1h15/1h30).

à partir de 10 ans, gratuit, inscription obligatoire (nombre de place limité à 6 personnes par séance).

Passe sanitaire demandé.

– Samedi 5 février 14h ou 15h30 à la bibliothèque de SAINT-GANTON Renseignements et inscriptions bibliostganton@gmail.com ou au 02 99 08 78 69 ou auprès de votre conseiller numérique : 02 99 34 42 87

– Lundi 7 février 14h ou 15h30 à BRUC-SUR-AFF Renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller numérique : 02 99 34 42 87

– Mardi 8 février 14h ou 15h30 à PIPRIAC Renseignements et inscriptions mediatheque@mairie-pipriac.fr ou au 02 99 34 32 68 ou auprès de votre conseiller numérique : 06 50 00 91 64 ou numerique@mairie-pipriac.fr

+33 2 99 34 32 68

