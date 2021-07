Escape Game Quartier Villette Quatre Chemins, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Longueville.

Escape Game

Quartier Villette Quatre Chemins, le samedi 24 juillet à 16:00

Un véritable parcours ludique et interactif sous forme sonore et visuelle où différents supports seront utilisés comme la fresque, la photographie, la vidéo et le son (QR code). Une façon pour nous de réinventer d’autres langages artistiques et occupations de l’espace public. Cette création collective avec les habitants s’organisera autour de différents domaines artistiques : ateliers arts plastiques, écriture et scénario, photographie et vidéo, création sonore.

Méliadès propose, un jeu de rôle grandeur nature, un “Escape Game” dans le quartier Villette Quatres chemin.

Quartier Villette Quatre Chemins 77 rue des cités Longueville Seine-et-Marne



