ESCAPE GAME POLLINISATEURS SAUVAGES Chemillé-en-Anjou, 4 août 2021-4 août 2021, Chemillé-en-Anjou.

ESCAPE GAME POLLINISATEURS SAUVAGES 2021-08-04 – 2021-08-15 Chemillé 11 rue de l’Arzillé

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

EUR 6 7 En famille ou entre amis, participez à ce nouveau jeu d’évasion réel de la Région Pays de la Loire, sur le thème des abeilles sauvages et les pollinisateurs en général. Immersion garantie !

Chaque séance dure 1h30 et se joue en salle. Elle fait participer 4 à 6 personnes. Lors de la réservation, le groupe doit être au complet.

Déployée à partir de 2020, cette nouveauté permet, par une approche ludique et attrayante :

– d’informer le public sur la diversité des espèces pollinisatrices présentes en région et leur importance dans l’équilibre de la biodiversité et le maintien d’une agriculture durable

– d’alerter sur les principales causes et conséquences du déclin des insectes pollinisateurs

– de communiquer sur les initiatives existantes et les actions concrètes qui peuvent être engagées individuellement comme collectivement.

Venez vivre une aventure pleine de rebondissements, à la rencontre des abeilles sauvages et des pollinisateurs.

contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 https://www.jardin-camifolia.com/

Venez vivre une aventure pleine de rebondissements, à la rencontre des abeilles sauvages et des pollinisateurs.

En famille ou entre amis, participez à ce nouveau jeu d’évasion réel de la Région Pays de la Loire, sur le thème des abeilles sauvages et les pollinisateurs en général. Immersion garantie !

Chaque séance dure 1h30 et se joue en salle. Elle fait participer 4 à 6 personnes. Lors de la réservation, le groupe doit être au complet.

Déployée à partir de 2020, cette nouveauté permet, par une approche ludique et attrayante :

– d’informer le public sur la diversité des espèces pollinisatrices présentes en région et leur importance dans l’équilibre de la biodiversité et le maintien d’une agriculture durable

– d’alerter sur les principales causes et conséquences du déclin des insectes pollinisateurs

– de communiquer sur les initiatives existantes et les actions concrètes qui peuvent être engagées individuellement comme collectivement.

dernière mise à jour : 2021-05-08 par