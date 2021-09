Escape Game – Pollinisateurs Espace Culturel François Mitterrand, 15 septembre 2021, Herbignac.

Escape Game – Pollinisateurs

du mercredi 15 septembre au dimanche 26 septembre à Espace Culturel François Mitterrand

Cette année, vos vacances à la campagne vont être perturbées…les prairies ont perdu de leurs couleurs et les bourdonnements des insectes ne se font même plus entendre…le mystère plane… Venez relever le défi et résoudre une succession d’énigmes scientifiques et ludiques à la découverte des pollinisateurs sauvages ! Plus d’informations sur le site internet de la CPIE Loire Océane.

Public

Cette année, vos vacances à la campagne vont être perturbées…les prairies ont perdu de leurs couleurs et les bourdonnements des insectes ne se font même plus entendre…le mystère plane… Venez rele…

Espace Culturel François Mitterrand 3 rue Fontaine Saint-Jean 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T18:00:00 2021-09-15T04:00:00;2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T00:00:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T02:00:00;2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T04:00:00;2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T06:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T00:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T02:00:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T04:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T06:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T00:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T02:00:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T04:00:00;2021-09-19T20:00:00 2021-09-19T06:00:00;2021-09-22T18:00:00 2021-09-22T04:00:00;2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T04:00:00;2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T06:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T20:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T00:00:00;2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T02:00:00;2021-09-25T18:00:00 2021-09-25T04:00:00;2021-09-25T20:00:00 2021-09-25T06:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T00:00:00;2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T02:00:00;2021-09-26T18:00:00 2021-09-26T04:00:00