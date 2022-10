Escape game – Pluie de sang Aix-en-Provence, 6 octobre 2022, Aix-en-Provence.

EUR 3.99 3.99 Cher agent, depuis que la machine temporelle a été créée, des criminels voyagent dans le passé pour changer l’Histoire. On ne peut pas les laisser faire… C’est pourquoi nous avons créé l’agence Atlantide : Pour protéger l’Histoire.

A partir de votre smartphone, en tant qu’agent, tu dois voyager dans le passé pour combattre les criminels dont le but est de changer les faits historiques du passé. Lucas, ton agent de liaison, entrera bientôt en contact avec toi pour la mission suivante : Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, grand savant d’Aix-en-Provence, a été enlevé !

Revenez en juillet 1608 et retrouvez Peiresc pour qu’il lève le voile sur la pluie de sang et sauve Aix des forces sataniques !

Une façon ludique de découvrir la vieille ville d’Aix en Provence et son histoire.



● Visite à pied, avec son smartphone

● Télécharger l’application Atlantide(avec wifi ou 4G)

● Départ de l’office de tourisme pour récupérer son code pour télécharger la mission

● Langue : en français

● Durée : 45mn environ

● De 7 à 77 ans.

Devenez détective pour l’agence Atlantide, et voyagez à travers la ville dans le passé pour changer l’histoire. Revenez en juillet 1608 et retrouvez Peiresc pour qu’il lève le voile sur la pluie de sang et sauve Aix des forces sataniques

