Escape Game Place de la Mairie, le dimanche 19 septembre à 09:00

Place de la Mairie, le dimanche 19 septembre à 09:00

Escape Game Live —————- Découverte du patrimoine d’une façon moderne, ludique et interactive. En famille ou entre amis. **Application à télècharger :** [Apple iOS](https://en.actionbound.com/dl-ios) [Google Android](https://en.actionbound.com/dl-android)

Prévoir téléphone chargé et une connexion internet, groupes 6 maximum, casquette et basket, bouteille d’eau

Jeu de piste et énigmes à découvrir via une application Place de la Mairie 97440, Saint-André , Réunion Saint-André La Réunion

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00

