ESCAPE GAME PERDITAE MARGARITAE rue Colonel Bertin Docelles, lundi 4 mars 2024.

ESCAPE GAME PERDITAE MARGARITAE rue Colonel Bertin Docelles Vosges

Lundi

L’objectif de l’escape game Perditae Margaritae est de découvrir la mulette perlière, espèce répandue au XVIIIème siècle dans la Vologne. Aujourd’hui, elle est en voie d’extinction.

Synopsis Par groupe de 3 à 6 personnes, les participants sont enfermés dans une pièce et disposent d’une heure pour s’échapper en résolvant un certain nombre d’énigmes. Vous incarnez les héritiers de Nicolas Pierron, un garde perle qui a vécu au XVIIIème siècle. Il a caché, dans sa cabane, un collier de perles… à vous de le retrouver.

Un maître du jeu vous accompagnera tout au long du jeu afin d’aller au bout de votre quête. Dès 10 ans.

Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme et boutique.tourisme-bruyeres.comTout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 14:00:00

fin : 2024-03-04 15:30:00

rue Colonel Bertin Ancienne perception à côté de l’église

Docelles 88460 Vosges Grand Est

