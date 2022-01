Escape game pédagogique – Compte à rebours pour les binturongs Galerie du Zéro Déchet / Galerie Dulcie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 15€/personne Inscription : helloasso.com Participez à une nouvelle expérience : un escape game pédagogique sur l’environnement et la biodiversité. A travers un scenario autour du binturong, et du travail de recherche de notre association ABConservation, vous aurez un peu moins d’une heure pour sauver les binturongs de l’extinction au cours de cette mission. Grâce à cet escape game pédagogique, vous pourrez, de manière ludique, découvrir ou approfondir différentes thématiques autour des enjeux environnementaux et devenir acteur.ice.s de votre citoyenneté. Rdv à La Galerie du Zéro Déchet le samedi 20 Février 2022 pour participer. Plusieurs créneaux horaires vous sont proposés de 11h à 18h15. Entre 2 et 7 participant.e.s max par session. Durée : 1h Public : A destination des individuels adultes dès 15 ans et familles avec enfants dès 10 ans (en dessous de 10 ans cette activité sera trop peu abordable pour les enfants). Galerie du Zéro Déchet / Galerie Dulcie adresse1} Centre-ville Nantes 44000

