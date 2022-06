Escape game pédagogique, 21 juillet 2022, Nantes.

2022-07-21

Horaire : 17:30 18:30

Gratuit : oui Résidents de Quartiers Prioritaires de la Ville – Bellevue et alentours

COMPTE À REBOURS POUR LES BINTURONGS, un escape game pédagogique. A travers un scénario autour du binturong et de notre travail de recherche, nous aborderons différents sujets liés aux enjeux environnementaux. Résolvez la mission et découvrez de manière ludique ces thématiques afin devenir actrices et acteurs de votre citoyenneté. Pas besoin de connaissances préalables, armez-vous simplement de logique, d’observation, d’esprit d’équipe et de bonne humeur. – A destination des résidents de Quartiers Prioritaires de la Ville – Bellevue et alentours- Gratuit, sur réservation uniquement (nombre de places limitées) : 07 65 79 44 81- Deux créneaux disponibles pour chaque date (21/07 et 23/08) : 17h30 / 19h- Accessible en famille (avec enfants dès 10 ans) ou en solo dès 15 ans- Durée : 1h- Entre 2 et 7 participants

Nantes 44100

02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/services/environnement-nature/consommer-responsable/mieux-moins-consommer 0765794481 https://education.abconservation.org/