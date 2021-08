Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Loiret, Nogent-sur-Vernisson Escape Game “Panique dans la bibliothèque” Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Nogent-sur-Vernisson

Escape Game “Panique dans la bibliothèque” Nogent-sur-Vernisson, 4 août 2021, Nogent-sur-Vernisson. Escape Game “Panique dans la bibliothèque” 2021-08-04 – 2021-08-04

Nogent-sur-Vernisson Loiret Nogent-sur-Vernisson Escape Game “Panique dans la bibliothèque”, la crédulité sera votre pire ennemie… A partir de 11 ans sur inscription. Escape Game “Panique dans la bibliothèque” +33 2 38 07 03 76 Escape Game “Panique dans la bibliothèque”, la crédulité sera votre pire ennemie… A partir de 11 ans sur inscription. Médiathèque dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu Nogent-sur-Vernisson Adresse Ville Nogent-sur-Vernisson lieuville 47.84425#2.74076