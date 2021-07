Bray-saint-aignan Médiathèque Bray-saint-aignan Escape Game « Panique dans la bibliothèque » Médiathèque Bray-saint-aignan

du vendredi 9 juillet au vendredi 30 juillet à Médiathèque

Escape Game « Panique dans la bibliothèque », la crédulité sera votre pire ennemie… A partir de 11 ans sur inscription.
Médiathèque, Bray-saint-aignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T18:30:00 2021-07-09T19:30:00;2021-07-16T18:30:00 2021-07-16T19:30:00;2021-07-17T13:00:00 2021-07-17T14:30:00;2021-07-21T13:00:00 2021-07-21T14:30:00;2021-07-28T13:00:00 2021-07-28T14:30:00;2021-07-30T18:30:00 2021-07-30T19:30:00

Détails Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque, Bray-saint-aignan Ville Bray-saint-aignan lieuville Médiathèque Bray-saint-aignan