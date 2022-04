ESCAPE GAME : PANIQUE AU THÉÂTRE

ESCAPE GAME : PANIQUE AU THÉÂTRE, 5 mars 2022, . ESCAPE GAME : PANIQUE AU THÉÂTRE

2022-03-05 15:00:00 – 2022-03-05 16:00:00 pierresvives|domaine du Département

Montpellier La troupe du Théâtre pierresvives répète depuis plusieurs semaines la pièce « Molière street » mais quelques jours avant la première un des comédiens a été renvoyé de la troupe et remplacé. Très en colère, il a cadenassé tous les costumes en partant. À vous de les récupérer avant l’arrivée du public : vous avez 30 minutes !

Un escape game est un jeu collaboratif dans un décor grandeur nature. L’objectif ? Mener à bien votre mission en un temps imparti : fouille, énigmes en tous genres, il faudra vous creuser les méninges ! Dans le cadre de l’exposition “Molière : de la scène à la toile” accueillie à pierresvives du 4 mars au 18 juin 2022. Adultes et enfants à partir de 8 ans

Groupes constitués de 3 à 6 participants

Gratuit

Réservation obligatoire par mail à serviceprogrammation@herault.fr

Pass vaccinal à partir de 16 ans

Pass sanitaire entre 12 et 15 ans pierresvives|domaine du Département

