Val-d'Oise

Archéa, archéologie en pays de France, le samedi 3 juillet à 14:00

Mais que se passe-t-il à la tour Saint-Rieul ? Alors que l’équipe du musée est en plein montage d’exposition, des phénomènes inexpliqués viennent leur mettre des bâtons dans les roues. Prenant place dans la tour Saint-Rieul, lieu de découverte de prestigieuses tombes mérovingiennes, les joueurs sont invités à découvrir l’espace et à en percer les secrets, mais aussi à en apprendre plus sur le musée, son histoire et ses collections. En équipe, dans un espace fermé et dans un temps limité, les participants doivent résoudre une énigme. Pour cela, ils fouillent, manipulent, réfléchissent et surtout coopèrent !

Jauge limitée (4 personnes minimum, 8 maximum), âge minimum : 12 ans, inscription impérative auprès de l’accueil du musée.

Pour la 1ère fois, à l’occasion des 10 ans du musée, ARCHÉA créée un jeu d’évasion grandeur nature prenant place dans la tour Saint-Rieul. Archéa,archéologie en pays de France 56 rue de Paris 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T23:59:00

Lieu Archéa,archéologie en pays de France Adresse 56 rue de Paris 95380 Louvres Ville Louvres