Escape Game « Panique à la Poudrière » animé par Le Labo enchanté Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc Catégories d’évènement: 33460

Cussac-Fort-Médoc

Escape Game « Panique à la Poudrière » animé par Le Labo enchanté Cussac-Fort-Médoc, 20 juillet 2022, Cussac-Fort-Médoc. Escape Game « Panique à la Poudrière » animé par Le Labo enchanté Cussac-Fort-Médoc

2022-07-20 – 2022-07-20

Cussac-Fort-Médoc 33460 Vous venez de franchir la porte du magasin à poudre… Le compte à rebours à commencé : il vous reste exactement 60 minutes avant la mise à feu de plusieurs tonneaux remplis de poudre à canon! Vous êtes deux équipes, vous devez collaborer, réaliser des expériences scientifiques spectaculaires et résoudre les énigmes qui vous permettront de désamorcer le minuteur. À partir de 7 ans Vous venez de franchir la porte du magasin à poudre… Le compte à rebours à commencé : il vous reste exactement 60 minutes avant la mise à feu de plusieurs tonneaux remplis de poudre à canon! Vous êtes deux équipes, vous devez collaborer, réaliser des expériences scientifiques spectaculaires et résoudre les énigmes qui vous permettront de désamorcer le minuteur. À partir de 7 ans Vous venez de franchir la porte du magasin à poudre… Le compte à rebours à commencé : il vous reste exactement 60 minutes avant la mise à feu de plusieurs tonneaux remplis de poudre à canon! Vous êtes deux équipes, vous devez collaborer, réaliser des expériences scientifiques spectaculaires et résoudre les énigmes qui vous permettront de désamorcer le minuteur. À partir de 7 ans Labo enchanté

Cussac-Fort-Médoc

dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 33460, Cussac-Fort-Médoc Other Lieu Cussac-Fort-Médoc Adresse Ville Cussac-Fort-Médoc lieuville Cussac-Fort-Médoc Departement 33460

Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cussac-fort-medoc/

Escape Game « Panique à la Poudrière » animé par Le Labo enchanté Cussac-Fort-Médoc 2022-07-20 was last modified: by Escape Game « Panique à la Poudrière » animé par Le Labo enchanté Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 20 juillet 2022 33460 Cussac-Fort-Médoc

Cussac-Fort-Médoc 33460