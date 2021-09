Yvoire Yvoire Haute-Savoie, Yvoire Escape game: “Panique à la bibliothèque” Yvoire Yvoire Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Escape game: "Panique à la bibliothèque" 2021-10-02 10:00:00 – 2021-10-02 Place du Thay Bibliothèque d'Yvoire

Yvoire Haute-Savoie Yvoire A l’occasion de la Fête de la science 2021, venez participer à l’escape game “Panique à la bibliothèque”. Votre mission? Arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes, qui cherche à créer une panique mondiale. Votre crédulité sera votre pire ennemie. accueil@destination-leman.com http://www.destination-leman.com/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par

