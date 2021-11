Laon Centre des archives et bibliothèque départementales de l'Aisne Aisne, Laon Escape game Panique à la bibliothèque, version grand groupe Centre des archives et bibliothèque départementales de l’Aisne Laon Catégories d’évènement: Aisne

Escape game Panique à la bibliothèque, version grand groupe
Centre des archives et bibliothèque départementales de l'Aisne, 22 janvier 2022, Laon.

le samedi 22 janvier 2022 à Centre des archives et bibliothèque départementales de l'Aisne

À l’occasion de la Fête de la science 2018, les associations Science Animation et Délires d’encre ont développé _Panique dans la bibliothèque_, un escape game pédagogique clé en main pour les bibliothèques et CDI. Une escape game est un jeu d’enquête collaboratif qui se déroule dans un temps imparti. Plongés au coeur d’une histoire, les joueurs doivent faire preuve d’esprit d’équipe, de logique et de réactivité pour mener à bien leur mission avant la fin du compte à rebours. Le scénario de _Panique dans la bibliothèque_ invite les participants à découvrir les idées reçues en science et à développer leur esprit critique. Le jeu se base pour cela sur le livre _25 vraies fausses idées en sciences,_ édité pour la Fête de la science. Cet escape game a remporté un franc succès, en étant déployé dans plus de 600 bibliothèques, et ce dans 19 pays différents. Les concepteurs ont donc souhaité donner de l’ampleur au projet, en proposant une version plus riche, intégrant plus d’idées reçues et d’énigmes autour de l’esprit critique, et adaptée aux grands groupes allant jusqu’à environ 20 joueurs.

Sur inscription. 20 joueurs par session c’est à dire 4 équipes de 5 joueurs par créneau d’1h30

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T15:30:00;2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T17:00:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:30:00;2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T20:00:00

