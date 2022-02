Escape Game Outdoor Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées La cantine du berger. Embarquez dans un jeu grandeur réelle. Lors d’une balade, vous tombez sur une malle, la cantine du Berger.

Vous trouvez alors un mot qui vous intrigue… « Si vous trouvez cette cantine, sachez qu’elle rassemble une partie de ma vie de berger ! Percez-en les mystères et vous trouverez une corne d’une valeur inestimable. » Gratuit.

De 3 à 28 participants (min. 3 personnes pour démarrer le jeu).

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Luz (28 personnes max.). Départ de l’Office de Tourisme 20 Place du 8 Mai 1945 Luz-Saint-Sauveur

