Escape game outdoor : la nuit des lutins Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wattwiller

Escape game outdoor : la nuit des lutins Wattwiller, 8 avril 2022, Wattwiller. Escape game outdoor : la nuit des lutins Wattwiller

2022-04-08 – 2022-04-08

Wattwiller Haut-Rhin Wattwiller EUR Au fil des légendes … Vivez une expérience unique, une sortie randonnée mêlant histoires, légendes et énigmes. Un parcours nocturne en forêt, à la recherche des habitants de la nuit, gnomes, nains, lutins et géants. Au programme : écoute de l’activité nocturne, paysage de nuit, légendes des Vosges, histoire du lieu mais aussi des énigmes à résoudre en famille ! Au fil des légendes… Vivez une expérience unique, une sortie randonnée mêlant histoires, légendes et énigmes. +33 3 89 81 00 00 Au fil des légendes … Vivez une expérience unique, une sortie randonnée mêlant histoires, légendes et énigmes. Un parcours nocturne en forêt, à la recherche des habitants de la nuit, gnomes, nains, lutins et géants. Au programme : écoute de l’activité nocturne, paysage de nuit, légendes des Vosges, histoire du lieu mais aussi des énigmes à résoudre en famille ! Wattwiller

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wattwiller Autres Lieu Wattwiller Adresse Ville Wattwiller lieuville Wattwiller Departement Haut-Rhin

Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattwiller/

Escape game outdoor : la nuit des lutins Wattwiller 2022-04-08 was last modified: by Escape game outdoor : la nuit des lutins Wattwiller Wattwiller 8 avril 2022 Haut-Rhin Wattwiller

Wattwiller Haut-Rhin