ESCAPE GAME OUTDOOR À LA POURSUITE DES SOUVENIRS DE LOIRE À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire, samedi 6 juillet 2024.

ESCAPE GAME OUTDOOR À LA POURSUITE DES SOUVENIRS DE LOIRE À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Un escape game pas comme les autres à Cap Loire à Montjean-sur-Loire à deux pas de La Loire à Vélo entre Angers et Nantes.

Votre mission retrouver un coffre laissé par un capitaine de bateau à sa fille

Vos moyens Un sac à dos rempli d’outils, une carte, vos cerveaux et votre équipe !

Entre bateau, musée et jardin vous parcourez Cap Loire pour décoder et déverrouiller de mystérieuses boîtes qui vous permettront d’avancer dans votre quête. Découvrez l’incroyable univers de la Marine de Loire à travers une expérience de jeu unique rempli de surprise et de magie. À vivre en famille ou entre amis !

Places limitées. Sur réservation.

Adapté pour les ados/adultes (enfants à partir de 10 ans) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-06 16:00:00

Cap Loire 20 Rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@caploire.fr

