Escape Game à la médiathèque intercommunale d'Orgelet: Mercredi 27 avril 2022 et vendredi 13 mai 2022 à 18h En équipe et à partir de 11 ans, vous avez une heure pour sauver la pierre de Rosette! Inscription obligatoire. Gratuit. 03 84 24 83 05 ou media-orgelet@terredemeraude.fr

