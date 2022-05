ESCAPE GAME – Opération Mudaf+ (nouveauté 2022) Musée des automates de Falaise, 14 mai 2022 22:00, Falaise.

Nuit des musées ESCAPE GAME – Opération Mudaf+ (nouveauté 2022) Musée des automates de Falaise Samedi 14 mai, 22h00 Réservation obligatoire par téléphone 02 31 90 02 43 et par email à accueil@automates-avenue.fr . Jauge maximum de 15 personnes par séance.

Nouveauté 2022 – escape game dans l’univers de la science-fiction et cybernétique

**Venu du futur, Roy Batty, entité cybernétique dotée d’une intelligence artificielle, a été envoyée par ses créateurs en 2022 pour demander à l’humanité de détourner le court du temps afin d’empêcher le “Grand fléau” de s’accomplir en 2080. Un document contenant des informations secrètes, relatives à des avancées scientifiques dans le domaine des cyborgs militaires, a été caché au Musée des Automates de Falaise. Nous recrutons une équipe d’agents secrets. Nous avons besoin de votre aide pour résoudre une série d’énigmes et décrypter les codes dissimulés dans le musée.**

### Première séance à 22h. S’il y a une forte demande, un second départ peut être prévu à 22h15.

### Réservation obligatoire par téléphone et par email. Jauge maximum de 15 personnes par séance. Jeu familial accessible à partir de 10 ans. Adapté pour les publics d’adolescents et d’adultes.

### Plus d’informations et réservations au 02 31 90 02 43 ou à [accueil@automates-avenue.fr](mailto:accueil@automates-avenue.fr)

_En partenariat avec le Collège Sainte Trinité, la Médiathèque du Pays de Falaise et Guillaume Le Cornec de la Mutinerie_

Une collection de 300 automates Roullet-Decamps (1920-1960) est présentée au travers d’une reconstitution des rues de Paris. Revivez la féerie d’une autre époque inspirés d’artistes comme Jean Effel, Albert Dubout et Raymond Peynet.

Ensemble de plus de 100 places de parking gratuites autour du musée et parking gratuit dans toute la ville. Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

https://www.automates-avenue.fr https://www.facebook.com/Museedesautomatesdefalaiseautomatesavenue/

Viniendo del futuro, Roy Batty, una entidad cibernética dotada de inteligencia artificial, fue enviada por sus creadores en 2022 para pedir a la humanidad que desviara el tiempo para impedir que la “Gran Plaga” se realizara en 2080. En el Museo de los Autómatas de Falaise se escondió un documento con información secreta sobre avances científicos en el campo de los cyborgs militares. Estamos reclutando un equipo de agentes secretos. Necesitamos su ayuda para resolver una serie de puzles y descifrar los códigos ocultos en el museo.

Primera sesión a las 22:00 h. Si hay una gran demanda, se puede programar una segunda salida a las 22:15 h.

Reserva obligatoria por teléfono y correo electrónico. Aforo máximo de 15 personas por sesión. Juego familiar accesible a partir de 10 años. Adecuado para públicos de adolescentes y adultos.

Más información y reservas al 02 31 90 02 43 o a accueil@automatesavenue.fr

En colaboración con el Colegio de la Santísima Trinidad, la Mediateca del País de Falaise y Guillaume Le Cornec de la Mutinerie

Reserva obligatoria por teléfono 02 31 90 02 43 y por correo electrónico a [accueil@automates-avenue.fr](mailto:accueil@automates-avenue.fr) . Aforo máximo de 15 personas por sesión. Sábado 14 mayo, 22:00

