Escape Game : Opération Famille Pleinlespoches ! Grenade-sur-l’Adour, 19 avril 2022, Grenade-sur-l'Adour.

Escape Game : Opération Famille Pleinlespoches ! Grenade-sur-l’Adour

2022-04-19 – 2022-04-29

Grenade-sur-l’Adour Landes Grenade-sur-l’Adour

3 EUR Une intrigue haletante à Grenade sur l’Adour !

La famille Pleinlespoches nouvellement installée à Grenade sur l’Adour organise une réception dans leur maison de maître,14 place des Tilleuls. Pour l’occasion, elle convie toutes les grandes familles grenadoises. Depuis son installation, M. Pleinlespoches affiche sa richesse, son coffre-fort au vu de tous dans sa salle de réception.

Vous avez été engagés pour déchiffrer les énigmes qui ouvrent le coffre. Vous avez 60 min pas une de plus pour en voler le contenu avant que la réception ne commence. Mais attention, à la fin ce n’est pas forcément le plus rapide qui gagne mais le plus efficace !

Une intrigue haletante à Grenade sur l’Adour !

La famille Pleinlespoches nouvellement installée à Grenade sur l’Adour organise une réception dans leur maison de maître,14 place des Tilleuls. Pour l’occasion, elle convie toutes les grandes familles grenadoises. Depuis son installation, M. Pleinlespoches affiche sa richesse, son coffre-fort au vu de tous dans sa salle de réception.

Vous avez été engagés pour déchiffrer les énigmes qui ouvrent le coffre. Vous avez 60 min pas une de plus pour en voler le contenu avant que la réception ne commence. Mais attention, à la fin ce n’est pas forcément le plus rapide qui gagne mais le plus efficace !

+33 5 58 45 45 98

Une intrigue haletante à Grenade sur l’Adour !

La famille Pleinlespoches nouvellement installée à Grenade sur l’Adour organise une réception dans leur maison de maître,14 place des Tilleuls. Pour l’occasion, elle convie toutes les grandes familles grenadoises. Depuis son installation, M. Pleinlespoches affiche sa richesse, son coffre-fort au vu de tous dans sa salle de réception.

Vous avez été engagés pour déchiffrer les énigmes qui ouvrent le coffre. Vous avez 60 min pas une de plus pour en voler le contenu avant que la réception ne commence. Mais attention, à la fin ce n’est pas forcément le plus rapide qui gagne mais le plus efficace !

OT Pays Grenadois

Grenade-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-03-29 par OT Grenade