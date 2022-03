Escape Game – Opération Crossbow Campneuseville, 9 avril 2022, Campneuseville.

Escape Game – Opération Crossbow Site V1 de Campneuseville Hameau de Beaulieu Campneuseville

2022-04-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-30 18:00:00 18:00:00 Site V1 de Campneuseville Hameau de Beaulieu

Campneuseville Seine-Maritime Campneuseville

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 2021, la Communauté de Communes Interrégionale Aumale – Blangy-sur-Bresle soutenue par M. Yannick DELEFOSSE, auteur de l’ouvrage « V1 – Arme du désespoir » organiseront 2 visites le samedi 18 et dimanche 19 septembre (14h30) sur l’ancienne base de lancement V1 du site de Beaulieu, sur la commune de Campneuseville.

Ces visites commentées gratuites d’environ 1h30-2h présenteront le fonctionnement du V1 et sa mise en œuvre, ainsi qu’un tour descriptif des différents bâtiments techniques accompagné des éléments historiques connus de ce site en 1944.

Inscriptions vivement recommandées auprès de l’office de tourisme – Places limitées.

Contactez-nous : 02 35 17 61 09 – tourisme@cciabb.fr

Petit rappel : C’est au total : 19 bases plus au moins important au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères qui sont à découvrir librement et gratuitement tout au long de l’année.

Tous les détails sur : www.v1histoireetpatrimoine.fr

Retrouvez également à la boutique de l’Office de Tourisme de Blangy, l’ouvrage « L’Offensive V1 entre Bresle et Yères – 1943-1944 ».

Ouvrage de 356 pages rédigé et illustré dans un seul but, retranscrire l’histoire de notre territoire durant la seconde guerre mondiale, en axant particulièrement les faits autour de l’activité des bombes volantes V1 et les effets dévastateurs des bombardements sur la population locale.

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 2021, la Communauté de Communes Interrégionale Aumale – Blangy-sur-Bresle soutenue par M. Yannick DELEFOSSE, auteur de l’ouvrage « V1 – Arme du désespoir » organiseront 2 visites le samedi 18 et…

+33 6 43 12 88 69 https://escapegameinsolite.com/

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 2021, la Communauté de Communes Interrégionale Aumale – Blangy-sur-Bresle soutenue par M. Yannick DELEFOSSE, auteur de l’ouvrage « V1 – Arme du désespoir » organiseront 2 visites le samedi 18 et dimanche 19 septembre (14h30) sur l’ancienne base de lancement V1 du site de Beaulieu, sur la commune de Campneuseville.

Ces visites commentées gratuites d’environ 1h30-2h présenteront le fonctionnement du V1 et sa mise en œuvre, ainsi qu’un tour descriptif des différents bâtiments techniques accompagné des éléments historiques connus de ce site en 1944.

Inscriptions vivement recommandées auprès de l’office de tourisme – Places limitées.

Contactez-nous : 02 35 17 61 09 – tourisme@cciabb.fr

Petit rappel : C’est au total : 19 bases plus au moins important au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères qui sont à découvrir librement et gratuitement tout au long de l’année.

Tous les détails sur : www.v1histoireetpatrimoine.fr

Retrouvez également à la boutique de l’Office de Tourisme de Blangy, l’ouvrage « L’Offensive V1 entre Bresle et Yères – 1943-1944 ».

Ouvrage de 356 pages rédigé et illustré dans un seul but, retranscrire l’histoire de notre territoire durant la seconde guerre mondiale, en axant particulièrement les faits autour de l’activité des bombes volantes V1 et les effets dévastateurs des bombardements sur la population locale.

Site V1 de Campneuseville Hameau de Beaulieu Campneuseville

dernière mise à jour : 2022-03-18 par