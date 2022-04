Escape Game numérique Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Escape Game numérique Orthez, 29 avril 2022, Orthez. Escape Game numérique Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez

2022-04-29 – 2022-04-29 Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Animé par la cyberbase

La démocratie est en danger ! Nous avons besoin de toi pour aider les hackers à la sauver. Appuie-toi sur tes coéquipiers pour déjouer les pièges le plus vite possible. Car le temps est compté…

Un escape game numérique qui t’amène dans un univers où toutes tes connaissances vont être mises à contribution. Animé par la cyberbase

La démocratie est en danger ! Nous avons besoin de toi pour aider les hackers à la sauver. Appuie-toi sur tes coéquipiers pour déjouer les pièges le plus vite possible. Car le temps est compté…

Un escape game numérique qui t’amène dans un univers où toutes tes connaissances vont être mises à contribution. +33 5 59 69 36 68 Animé par la cyberbase

La démocratie est en danger ! Nous avons besoin de toi pour aider les hackers à la sauver. Appuie-toi sur tes coéquipiers pour déjouer les pièges le plus vite possible. Car le temps est compté…

Un escape game numérique qui t’amène dans un univers où toutes tes connaissances vont être mises à contribution. Médiathèque Orthez

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Ville Orthez lieuville Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/

Escape Game numérique Orthez 2022-04-29 was last modified: by Escape Game numérique Orthez Orthez 29 avril 2022 Orthez Pyrénées-Atlantiques

Orthez Pyrénées-Atlantiques