Vienne

du mercredi 16 février au mercredi 23 février

Profitez de l’absence du gardien pour dérober un parchemin à la valeur inestimable ! Mais attention, vous n’aurez qu’une heure pour commettre votre larcin… Un véritable esprit d’équipe vous sera nécessaire pour quitter les lieux avant que l’alarme ne résonne ! Parviendrez-vous à vous échapper à temps ? Venez tester le 1er escape game nocturne au sein d’un site Unesco en France ! Réservation en ligne via notre e-billetterie.

18€/personne – forfait famille (2 enfants+2adultes: nous consulter)

Jeu d'évasion nocturne au plein cœur de l'abbaye de Saint-Savin pour de bons moments entre amis ou en famille !

2022-02-16T21:00:00 2022-02-16T22:00:00;2022-02-23T21:00:00 2022-02-23T22:00:00

