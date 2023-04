Escape game : No Fiction Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Escape game : No Fiction Médiathèque de la Canopée la fontaine, 24 juin 2023, Paris.

de 16h00 à 17h00

Le samedi 24 juin 2023

de 14h00 à 15h00

Le samedi 24 juin 2023

de 11h00 à 12h00

Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Votre mission : sauvez la littérature d'une menace imminente ! Objet : Mission No Fiction, opération décontamination Vous venez d'intégrer la section d'élite de la B.P.L. la Brigade de Protection des Livres, et vous êtes affecté·e·s à votre première mission : sauver la littérature d'une menace imminente. Votre mission, si vous l'acceptez : fouiller, cogiter, stresser… décontaminer. R.D.V. pour le briefing à la bibliothèque ! Votre cheffe de mission No Fiction, Brigade de Protection des Livres -Agence Paris Constituez votre équipe de 3 à 5 joueurs·euses ou venez en solo ! Gratuit sur réservation, dès 12 ans. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

