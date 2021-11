Aix-en-Provence Bibliothèque des Fenouillères Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Escape Game (niveau débutant) Bibliothèque des Fenouillères Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Participez à un escape game dans la BU des Fenouillères, entièrement créé par les bibliothécaires. Enfermés dans le bureau de la responsable des collections, vous devrez chercher des indices et résoudre des énigmes pour sortir de la BU avant qu’il ne soit trop tard ! D’une durée de 30 minutes (+ 15 minutes de débriefing), l’escape game est ouvert à tous à partir de 12 ans. Plusieurs sessions seront organisées le samedi 22 janvier 2022. Sur inscription uniquement : plus d’infos à venir prochainement.

Sur inscription, 7 personnes maximum par session. A partir de 12 ans.

Arriverez-vous à sortir de la bibliothèque dans le temps imparti ? Bibliothèque des Fenouillères 167 avenue Gaston Berger 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T17:00:00

