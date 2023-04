Escape Game « Nid d’espions sur tapis rouge » La Cinémathèque Française Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant Tarifs : 7 € / 5 € (- 18 ans) A l’occasion de l’exposition Top secret : cinéma et espionnage, venez faire la chasse aux espions à la bibliothèque du film. Participez à l’Escape game Nid d’espions sur tapis rouge : Régis, l’archiviste de la bibliothèque a été assassiné et des documents secrets subtilisés. A vous de retourner sur la scène du crime pour aider l’agent K à démasquer la taupe infiltrée à la Cinémathèque. A partir de 12 ans.

Tarifs : 7 € / 5 € (- 18 ans) Réservation obligatoire : https://www.cinematheque.fr/seance/39168.html La Cinémathèque Française 51 rue de Bercy 75012 Paris Contact : https://www.cinematheque.fr/seance/39168.html

