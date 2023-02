Escape Game – Neige et Avalanche Eaux-Bonnes Catégories d’Évènement: Eaux-Bonnes

Pyrénées-Atlantiques

Escape Game – Neige et Avalanche, 19 février 2023, Eaux-Bonnes . Escape Game – Neige et Avalanche Station de Gourette Eaux-Bonnes Pyrenees-Atlantiques

2023-02-19 09:30:00 – 2023-02-19 Eaux-Bonnes

Pyrenees-Atlantiques Vous avez 18 minutes pour résoudre les 3 énigmes, récupérer les 3 outils indispensables à la recherche d’une avalanche et retrouver la victime !

Pour engager la recherche, il faut résoudre 3 énigmes qui te permettront de récupérer les 3 éléments de sécurité obligatoire pour évoluer en terrain enneigé…

Séances à 9h30h, 10h15 et 11h – Inscription à la Maison de Gourette Vous avez 18 minutes pour résoudre les 3 énigmes, récupérer les 3 outils indispensables à la recherche d’une avalanche et retrouver la victime !

Pour engager la recherche, il faut résoudre 3 énigmes qui te permettront de récupérer les 3 éléments de sécurité obligatoire pour évoluer en terrain enneigé…

Séances à 9h30h, 10h15 et 11h – Inscription à la Maison de Gourette +33 5 59 05 34 00 EPSA Pixabay

Eaux-Bonnes

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Eaux-Bonnes Adresse Station de Gourette Eaux-Bonnes Pyrenees-Atlantiques Ville Eaux-Bonnes lieuville Eaux-Bonnes Departement Pyrenees-Atlantiques

Escape Game – Neige et Avalanche 2023-02-19 was last modified: by Escape Game – Neige et Avalanche Eaux-Bonnes 19 février 2023 Eaux Bonnes Pyrénées-Atlantiques Station de Gourette Eaux-Bonnes Pyrenees-Atlantiques

Eaux-Bonnes Pyrenees-Atlantiques