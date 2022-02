Escape Game Nature Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Escape Game Nature Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, 26 février 2022, Arcueil. Escape Game Nature

Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, le samedi 26 février à 14:30

Escape Game Nature —————— ### Le 26 FÉVR. à 14:30 Maison de l’Environnement 66 rue de la Division du Général Leclerc Arcueil Venez vivre un escape game : Enigma Botanica, réalisé par Tela Botanica. Vous avez 1 heure pour vous évader ! A partir de 10 ans Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T14:30:00 2022-02-26T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Adresse 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Ville Arcueil lieuville Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Departement Val-de-Marne

Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/

Escape Game Nature Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 2022-02-26 was last modified: by Escape Game Nature Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre 26 février 2022 Arcueil Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil

Arcueil Val-de-Marne