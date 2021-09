Soumont Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont Hérault, Soumont Escape game Nature – “Les Braconniers” Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont Soumont Catégories d’évènement: Hérault

Un îlot isolé au milieu d’un lac, un camp de braconniers à priori désert et une périlleuse mission de sauvetage, voici ce qui vous attend dans cet escape game inédit d’1h00 en pleine nature ! Serez-vous à la hauteur ? À partir de 7 ans – Groupe maximum de 8 adultes – inscription obligatoire Tarif unique de 13 € / Le billet donne accès à l’escape game et à la visite audio-guidée du site.

Tarif unique 13 € / personne jeu + visite, à partir de 7 ans, groupe maximum de 8 adultes

Malheur ! Des braconniers ont dérobé un bien inestimable et le compte à rebours a déjà commencé : 1h00 et pas une minute de plus !! Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont Domaine de Grandmont, 34700 Soumont Soumont Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

