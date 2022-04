Escape game nature et culture “À la recherche de la salle perdue” Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille, 14 mai 2022 09:00, Vizille.

Nuit des musées Escape game nature et culture “À la recherche de la salle perdue” Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille Samedi 14 mai, 09h00 Entrée libre

Partez à la recherche de la salle perdue dans le parc du Domaine de Vizille avec l’application gratuite GRAALY.

Lancement de l’escape game nature et culture dans le cadre de Musées en fête | Nuit des musées.

Accompagnez Séverin dans sa quête de la salle perdue du Domaine de Vizille. Seul ou en équipe, percez les secrets du parc à travers un parcours ludique et interactif ponctué d’énigmes. Elucidez le mystère et recevez une récompense !

Votre matériel indispensable pour mener à bien cette recherche : votre smartphone (IOS, Windows et Android) ou tablette, un carnet et un crayon.

Durée : 1h30. Gratuit. À partir de 8 ans.

Jeu accessible toute l’année aux horaires d’ouverture du parc.

Le plus important château du Dauphiné est l’ancienne demeure des ducs de Lesdiguières (XVIIe siècle) et résidence d’été des présidents de la République (1925-1960). C’est aussi dans ce château que s’est réunie le 21 juillet 1788 l’assemblée des trois ordres du Dauphiné, qui réclama des réformes et la convocation des États généraux, scellant le destin du château aujourd’hui Musée de la Révolution française.

Free entry Saturday 14 May, 09:00

The most important castle of Dauphiné is the old(former) house of the dukes of Lesdiguières (XVIIth century) and summer residence of the presidents of the Republic (1925-1960). It is as well in this castle as met on July 21st, 1788 the assembly of three orders of Dauphiné, which demanded reforms and convocation of the general States, sealing the destiny of the castle today Museum of French Revolution.

Lanzamiento del juego de escape naturaleza y cultura como parte de Museos de fiesta | Noche de museos.

Acompaña a Séverin en su búsqueda de la sala perdida del Domaine de Vizille. Ya sea solo o en equipo, descubre los secretos del parque a través de un recorrido lúdico e interactivo salpicado de puzles. ¡Resuelve el misterio y recibe una recompensa!

Su hardware indispensable para llevar a cabo esta búsqueda: su smartphone (IOS, Windows y Android) o tableta, un cuaderno y un lápiz. Busca la sala perdida en el parque Domaine de Vizille con la aplicación gratuita GRAALY.

Duración: 1h30. Gratis. A partir de los 8 años. Juego accesible todo el año en los horarios de apertura del parque.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 09:00

Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France 38220 Vizille Auvergne-Rhône-Alpes