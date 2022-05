Escape game nature et culture “À la recherche de la salle perdue” Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille Vizille Catégories d’évènement: Isère

Vizille

Escape game nature et culture “À la recherche de la salle perdue” Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille, 14 mai 2022, Vizille. Escape game nature et culture “À la recherche de la salle perdue”

Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille, le samedi 14 mai à 09:00

Lancement de l’escape game nature et culture dans le cadre de Musées en fête | Nuit des musées. Accompagnez Séverin dans sa quête de la salle perdue du Domaine de Vizille. Seul ou en équipe, percez les secrets du parc à travers un parcours ludique et interactif ponctué d’énigmes. Elucidez le mystère et recevez une récompense ! Votre matériel indispensable pour mener à bien cette recherche : votre smartphone (IOS, Windows et Android) ou tablette, un carnet et un crayon. Partez à la recherche de la salle perdue dans le parc du Domaine de Vizille avec l’application gratuite GRAALY. Durée : 1h30. Gratuit. À partir de 8 ans. Jeu accessible toute l’année aux horaires d’ouverture du parc.

Entrée libre

Partez à la recherche de la salle perdue dans le parc du Domaine de Vizille avec l’application gratuite GRAALY. Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vizille Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vizille Autres Lieu Musée de la Révolution française - Domaine de Vizille Adresse Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Vizille lieuville Musée de la Révolution française - Domaine de Vizille Vizille Departement Isère

Musée de la Révolution française - Domaine de Vizille Vizille Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vizille/

Escape game nature et culture “À la recherche de la salle perdue” Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille 2022-05-14 was last modified: by Escape game nature et culture “À la recherche de la salle perdue” Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille Musée de la Révolution française - Domaine de Vizille 14 mai 2022 Musée de la Révolution française - Domaine de Vizille Vizille Vizille

Vizille Isère