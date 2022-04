Escape Game nature, contes et goûter partagé Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence

Escape Game nature, contes et goûter partagé Au Jardin de Graine de Cocagne 820 Chemin de Marquet Saint-Marcel-lès-Valence

2022-05-21 14:00:00

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21 Au Jardin de Graine de Cocagne 820 Chemin de Marquet

Saint-Marcel-lès-Valence Drôme Saint-Marcel-lès-Valence Espace Game : venez libérer les graines

Contes : instants de rêves avec les Racont’Elles

Goûter partagé en musique avec l’orgue de Barbarie des Colport’Airs contact@croquonsnature.org +33 6 60 67 34 76 http://www.croquonsnature.org/ Au Jardin de Graine de Cocagne 820 Chemin de Marquet Saint-Marcel-lès-Valence

