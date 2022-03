Escape game nature avec Edenya Sport Hautvillers Hautvillers Catégories d’évènement: Hautvillers

Marne

Escape game nature avec Edenya Sport Hautvillers, 23 juillet 2022, Hautvillers. Escape game nature avec Edenya Sport Rue des Côtes de Lhéry, 51160 Hautvillers, France Rue des Côtes de Lhéry Hautvillers

2022-07-23 – 2022-07-23 Rue des Côtes de Lhéry, 51160 Hautvillers, France Rue des Côtes de Lhéry

Hautvillers Marne Apres un voyage dans le temps qui vous ramène juste avant l’explosion du réchauffement climatique qui a détruit la faune et la flore locale, vous partez à bord de machines tout terrain 100% électriques, le e-Trott, explorer l’environnement pour retrouver une clé qui vous permettra de récupérer l’un des éléments produit depuis des années en Champagne, le ramener à votre époque pour le reproduire et le consommer. Attention, soyez attentif, observateur, prudent pour ne manquer aucun indice sur votre chemin. Les habitants de l’époque voulaient garder caché leurs secrets et protéger leur terroir, ils l’ont même fait classer au fameux patrimoine mondial de l’UNESCO. Escape game nature

En Trott (location en supplément) à partir de 12 ans

Avec son VTT

A pieds

Durée : 1h

Lieu : Parking “Jard Kiedrich” Hautvillers

Rue des Côtes de Lhéry, 51160 Hautvillers, France Possibilité d’accueillir jusqu’à 10 personnes accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00 Rue des Côtes de Lhéry, 51160 Hautvillers, France Rue des Côtes de Lhéry Hautvillers

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hautvillers, Marne Autres Lieu Hautvillers Adresse Rue des Côtes de Lhéry, 51160 Hautvillers, France Rue des Côtes de Lhéry Ville Hautvillers lieuville Rue des Côtes de Lhéry, 51160 Hautvillers, France Rue des Côtes de Lhéry Hautvillers Departement Marne

Hautvillers Hautvillers Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hautvillers/

Escape game nature avec Edenya Sport Hautvillers 2022-07-23 was last modified: by Escape game nature avec Edenya Sport Hautvillers Hautvillers 23 juillet 2022 Hautvillers Marne

Hautvillers Marne