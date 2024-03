Escape Game narratif Zigotastiques & Cie Orléans, samedi 16 mars 2024.

Escape Game narratif à vous de choisir la destinée d’Abigaïlle Samedi 16 mars, 10h00 Zigotastiques & Cie sur inscription, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Vous aimez qu’on vous raconte une histoire ? Vous aimez vivre des aventures à travers un jeu ? Ce jeu est pour vous !

Il s’agit de faire les bons choix, au fur et à mesure d’un récit à choix multiples pour modifier la destinée d’Abigaïlle. À droite ou à gauche ? S’enfuir ou rester ? Prendre ou ne pas prendre l’objet ? Chaque décision que vous prenez construit votre histoire d’Abigaïlle, car il y a autant d’histoires possibles que de joueurs !

Votre équipe, qui incarne Abigaïlle, participe à chaque étape du récit non seulement par les choix qu’il faut effectuer, mais aussi parce que les objets à prendre, ceux que les passants vous donnent, que vous ramassez etc. vous sont réellement mis entre les mains. A défaut de pouvoir chanter sur la scène du Zénith, vous avez 1 heure pour vous mettre dans la peau d’Abigaïlle et essayer de prendre les meilleures décisions.

Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans 45000 martroi loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lafabriqueopera-valdeloire.com/jeu-narratif/ »}]

jeu espace game

@Estelle Dufour